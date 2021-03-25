25 марта 2021 | Время чтения 3 мин

Станислав Стремидловский, , 13:08 — REGNUM Генеральная прокуратура Белоруссии, как передает БЕЛТА, возбудила уголовное дело в отношении «председателя незарегистрированного в Беларуси так называемого союза поляков и других лиц». Как говорится в заявлении генпрокуратуры, «указанные граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза, с 2018 года по настоящее время на территории города Гродно и других населенных пунктов области с привлечением несовершеннолетних организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества». И «эти деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа».

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

А ранее в Грондо была задержана глава непризнанного Союза поляков в Белоруссии Анжелика Борис. В вину ей было поставлена «незаконная» организация фестиваля традиционных ремесел мастеров «Казюки». Борис получила 15 суток ареста. Но теперь, как следует из сообщения генпрокуратуры, Минск решил резко повысить ставки. И это затрагивает прежде всего Польшу. Эскалация белорусско-польских отношений стартовала в конце февраля, когда после присутствия сотрудника генконсульства Польши в Бресте на неофициальном мероприятии, посвященном «проклятым солдатам», Минск предложил покинуть территорию страны нескольким польским дипломатам. Это было необычно, поскольку, как уже указывало ИА REGNUM, участие в таких мероприятиях представителей польских официальных лиц Минском ранее как бы не замечалось. Так почему сейчас обратили внимание? Даже если предположить, что власти таким образом решили ответить Варшаве за поддержку оппозиционных сил в республике после переизбрания президентом Александра Лукашенко, это слишком сильный удар по белорусско-польским отношениям, на грани сжигания мостов и прерывания отношений. Тем более что в акциях протеста участвовали не только поляки, а оппозиционных лидеров привечали не только в Варшаве.

Витебск, Беларусь. 1941 год. С повязками первые советские «полицаи»

Польские аналитики высказывают различные суждения, пытаясь объяснить поведение Минска. Ранее работавший в польском посольстве в Белоруссии экс-дипломат Витольд Юраш выдвинул четыре гипотезы. Первая версия: это делается, чтобы заставить Варшаву подчиниться и изменить политический курс в отношении Белоруссии. Вторая: белорусские власти хотят спровоцировать Польшу на радикальные шаги в надежде, что ее «непримиримая позиция» в сочетании с ослаблением голоса в ЕС со временем приведет к тому, что Варшаву перестанут слушать в Евросоюзе. Третья: Минск наносит удар по Союзу поляков лишь из мести. Четвертая: здесь вообще не имеет польского контекста, она служит запугиванию или даже ликвидации любых независимых организаций, а Союз поляков — одна из последних таковых. При этом Юраш признает, что его собеседники из дипломатических и аналитических кругов дают взаимоисключающие ответы, контактов с белорусскими властями практически нет, поэтому «польское государство действительно ничего не знает и не понимает, чем руководствуется Минск, проводя эту и никакую другую политику», а Польше «действительно нечем помочь активистам нашего меньшинства».

Но каковой бы ни была мотивация Минска, он перешел в наступление и наносит болезненные удары по Варшаве. Во-первых, подрываются польские инициативы на восточном направлении, в частности, формат Люблинского треугольника, организованного летом прошлого года главами МИД Польши, Украины и Литвы. Белоруссия разрывает целостность этого, пусть и во многом виртуального, пространства, не дает его укрепить. Во-вторых, Минск дискредитирует Варшаву в глазах Китая на фоне последовавших в последние два месяца попыток Польши совершить прорыв в польско-китайских отношениях. В-третьих, Варшава предстает слабой и беспомощной в глазах Запада. Минску сначала удалось заручиться поддержкой Ватикана, а сейчас он ждет приезда нового американского посла, о чем было заявлено на днях после беседы главы МИД Белоруссии Владимира Макея с заместителем госсекретаря Дереком Шоле. Вариантов ответных действий у Польши практически нет, о чем говорит заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, пообещавшего поставить вопрос о положении меньшинства в Белоруссии на заседании Совета Европейского союза. На это Минск ответил тем, что задержал сегодня, 25 марта, еще одного активиста Союза поляков в Белоруссии журналиста Анджея Почобута. Тем временем в самой Польше депутаты оппозиционного парламентского клуба «Конфедерация» критикуют правительство за пассивность. Но что оно может сделать?