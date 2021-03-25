Санкт-Петербург, , 12:23 — REGNUM Матчи чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге будут проходить с заполняемостью трибун на 50%. Об этом 25 марта сообщил гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин.

«У нас есть договорённость о проведении матчей с 50 процентами зрителей», — сказал Сорокин.

Он также добавил, что идёт работа над допуском иностранных болельщиков на матчи европейского первенства в Санкт-Петербурге.

Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдёт в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. Санкт-Петербург примет четыре матча первенства.