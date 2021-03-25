Киев, , 12:26 — REGNUM Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук сделал прививку от COVID-19. Об этом сообщил 25 марта телеканал «Украина 24».

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Процесс вакцинации 87-летнего политика транслировался в прямом эфире.

Напомним, ранее на Украине два человека скончались вскоре после вакцинации от COVID-19. Власти страны заверили, что причиной гибели людей стали тяжёлые заболевания, а не действие препарата.

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