Москва, , 12:20 — REGNUM На протяжении последних месяцев НАТО пытается усилить политические давление на Россию. Об этом 25 марта заявил глава делегации РФ в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов на телеканале «Россия 24».

«Я наблюдаю последние несколько месяцев очень серьёзную конфронтацию здесь вот, в Вене, на переговорных форумах. Американцы, западники начинают нам угрожать», — заявил Гаврилов.

«Я вот поражаюсь одной вещи: вот они все президенты, лидеры, на Библии клянутся. В Библию хотя бы заглянули бы, почитали! Не грози никому и сам никого не убоишься. А они уже так запугали, что сил нет. Конструктивно с ними вести диалог очень тяжело, но мы стараемся», — указал он.

По его словам, российская сторона предлагает расширять военные контакты, но представители стран Запада такие идеи игнорируют.

На заседании Совета глав МИД стран НАТО Североатлантический альянс определил в качестве своих главных угроз Россию и Китай. Международный терроризм в новой стратегии НАТО, таким образом, отступил на второй план.