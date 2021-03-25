Вильнюс, , 12:25 — REGNUM Жалоба российского певца Филиппа Киркорова на решение властей Литвы о пятилетнем запрете на въезд в республику принята к рассмотрению Вильнюсским окружным административным судом. Об этом 25 марта сообщил представитель суда Аудрюс Кутрявичюс, его слова приводит агентство BNS.

По словам представителя суда, в своей жалобе Киркоров просит отменить решение литовского департамента миграции от 19 января нынешнего года, согласно которому ему в течение пяти лет запрещено въезжать в Литву. При этом дата первого заседания суда по данному делу пока не назначена.

Отметим, департамент миграции Литвы внес Филиппа Киркорова в черный список на въезд в страну по ходатайству литовского МИД из-за неприемлемости позиции певца по вопросу о присоединении Крыма к России весной 2014 года.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.