Москва, , 12:17 — REGNUM В ходе встречи с депутатами комитета Госдумы по международным делам были затронуты самые острые проблемы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта, об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Анализируя, затронули самые острые проблемы. Благодарен за замечания подсказки, все эти идеи будут учтены в дальнейшем», — заявил Антонов.

По его словам, серия встреч в Москве продолжится, «каждый день планируются новые и новые встречи».

Российского посла в США Анатолия Антонова вызвали в Москву для консультаций о будущем отношений России и США, заявила ранее представитель МИДа Мария Захарова.

На такой шаг Россия пошла после заявления президента США Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине. Байден в интервью американскому телеканалу назвал российского лидера «убийцей». Это заявление вызвало негодование в России.

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