Астрахань, , 12:16 — REGNUM В Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1958 года рождения, обвиняемого в убийстве, совершенном в январе 2001 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Преступление было совершено в городе Ахтубинске. Тело с многочисленными телесными повреждениями нашли на улице Черно-Иванова. Тогда установить личность преступника следователям так и не удалось.

В декабре 2020 года следствие возобновили: появилась возможность провести молекулярно-генетическую экспертизу вещественных доказательств. Её результаты позволили установить личность подозреваемого по биологическим следам, оставленным им на месте преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокурора направили в суд.