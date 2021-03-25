Сеул, , 12:42 — REGNUM В период с 2016 по 2020 года в Южной Корее произошло 537 пожаров на суднах, стоящих в портах, в результате которых пять человек погибли, а 78 человек — получили травмы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Национального пожарного агентства страны.

Согласно опубликованным данным, в 2016 году произошло 115 пожаров на суднах, в 2017 году — 80 пожаров, в 2018 году — 116 пожаров, в 2019 году — 107 пожаров, в 2020 году — 119 пожаров.

Известно, что в 200 случаях возгорание произошло по причине неосторожного обращения, в 176 случаев — из-за проводки или короткого замыкания электрических приборов, в 42 случаях — из-за механического воздействия, в 83 случаях — точная причина не установлена.

Отмечается, что 317 пожаров произошли на рыболовных судах, 38 пожаров — на баржах, 29 пожаров — на грузовых судах и 10 пожаров — на нефтетанкерах.