Чита, , 12:15 — REGNUM В Забайкалье прививку от коронавируса поставили уже более 51 тысячи человек, из них более 40 тысяч человек полностью вакцинированы от SARS-CoV-2. Об этом 25 марта сообщает минздрав региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Также известно, что прививочный кабинет для вакцинации создан на базе Агинской окружной больницы в поселке Новоорловск. Открывшийся пункт стал вторым в Агинском районе и 61-м в Забайкалье.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 25 марта общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 40 771 человек, причём 56 из них обнаружили за последние сутки.

В настоящее время в регионе действуют 56 стационарных и пять передвижных прививочных кабинетов, где жители имеют возможность получить иммунитет от новой коронавирусной инфекции.

Читайте также: В Забайкалье снизились темпы прироста больных COVID-19