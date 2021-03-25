Москва, , 12:23 — REGNUM Предельная отпускная цена антикоронавирусной вакцины «КовиВак» составит в России 4330 рублей. Об этом говорится в материалах Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

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В ведомстве рассмотрели документы, представленные Минздравом РФ и разработчиком препарата, Центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. В результате согласована предельная отпускная цена на вакцину «КовиВак» — 4330,00 рублей.

Отмечается, что есть два вида упаковки препарата. Это десять ампул в комплекте с ампульным ножом или ампулы с кольцом излома или точкой для вскрытия.

В документе приведены два вида упаковки препарата: с 10 ампулами в комплекте с ампульным ножом или ампулы с кольцом излома или точкой для вскрытия.

«Вышеуказанные согласованные предельные отпускные цены включают в том числе логистические расходы в размере 128,85 рублей», — указали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, «КовиВак» — так называемая цельновирионная вакцина, в которой используется вирус SARS-CoV-2, лишённый своих инфекционных свойств. При этом вирус способен вызывать иммунную реакцию.

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