Приштина, , 17:19 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти провел встречу с послом республики Албания в Косово Чемалем Минджози.

В пресс-релизе офиса премьер-министра говорится, что Минджози поздравил Курти с заступлением на пост и выразил готовность к сотрудничеству с новым правительством края во имя укрепления отношений между Албанией и Косово.

Дипломат передал Курти письмо с поздравлениями от премьер-министра Албании Эди Рамы и бутылку вина от последнего в качестве подарка на день рождения — 24 марта политику исполнилось 46 лет.

Курти в ответ поблагодарил Минджози за визит и подтвердил намерение устранить все существующие препятствия для экономического сотрудничества между Албанией и Косово с целью сделать взаимные отношения «образцом для региона».

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