Нур-Султан, 25 марта 2021, 12:15 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству заняться ремонтом и строительством высококачественных дорог местного значения, сообщили 25 марта в пресс-службе президента республики.
25 марта премьер-министр Казахстана Аскар Мамин встретился с главой государства. Собеседники обсудили реализацию государственной программы «Нурлы Жер» («Светлая земля»), направленную на обеспечение граждан республики жильем.
Токаев также поручил правительству и акимам (глава) областей усилить контроль на ценами на продовольствие для сдерживания дальнейшего роста.
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