Брянск, , 12:20 — REGNUM Приговор бывшим должностным лицам органа внутренних дел, обвиняемым во взяточничестве, вынесен в Брянске. Полицейские, в чьи обязанности входило расследование преступлений в сфере экономики, за пять миллионов рублей «решали» вопрос о прекращении уголовного преследования одного из обвиняемых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

На скамье подсудимых оказались бывшие исполняющий обязанности начальника следственного управления УМВД России по Брянской области и оперуполномоченный УЭБиПК регионального МВД. В 2019 году руководитель управления договорился с фигурантом уголовного дела, находившегося в его производстве, о прекращении уголовного преследования за пять миллионов рублей. Сначала он получил от обвиняемого 2200 долларов США, распределив их между собой и сообщником, а при передачи следующей части взятки в размере 1,105 млн рублей был задержан.

Приговором суда бывшему руководителю назначено 9,5 лет лишения свободы, оперуполномоченному — 8,5 лет, отбывать которые они будут в колонии строгого режима. Каждый из обвиняемых также должен заплатить штраф в размере пяти миллионов рублей, они лишены званий и права занимать должности в правоохранительных органах сроком на пять лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.