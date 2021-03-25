Москва, , 12:14 — REGNUM Россия намерена занять свою нишу в сфере космического туризма и уже ко второй половине 2023 года предложить конкурентоспособные космические туры. Об этом 25 марта заявил генеральный директор «Главкосмоса» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Дмитрий Лоскутов.

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По его словам, компания вместе с Роскосмосом уже приступила «к созданию опережающего задела по созданию матчасти» для этого. Лоскутов отметил, что в настоящее время линейка космических кораблей расширяется, на этом рынке появляются американские космические корабли. Кроме того, свою пилотируемую программу развивает и Китай.

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«Мы должны быть конкурентоспособны, давать продукт высокого качества безопасно и привлекательно», — добавил Лоскутов, слова которого приводит ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Главкосмосе» заявили о планах запуска четырёх космических туристов на 2022−2023 год. По каждому случаю с Роскосмосом ведётся диалог не только о полёте на коммерческой основе, но и о полёте в рамках уже запланированных федеральных космических миссий.