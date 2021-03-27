Брюссель, , 02:05 — REGNUM Европарламент 25 марта одобрил отчет по Косово, подготовленный Виолой фон Крамон.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в отчете содержится призыв о либерализации визового режима между Евросоюзом и Косово, обращенный к Еврокомиссии.

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В поддержку отчета проголосовали 472 депутата, 165 — «против», ещё 41 депутат воздержался. В отчете также содержится призыв к руководству Косово о продолжении внутренних реформ.

В тот же день комиссар Евросоюза по расширению и добрососедству Оливер Вархели подтвердил, что в Еврокомиссии согласны с необходимостью отмены виз для Косово, однако в Приштине должны предпринять меры, чтобы убедить в необходимости этого некоторые страны-члены альянса.

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