Москва, , 12:12 — REGNUM Вопрос о возвращении в Москву трудовых мигрантов будет зависеть от того, как будут отменяться ограничения, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал данные о том, что за 2020 год количество мигрантов в Москве снизилось на 20%.

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"Вопрос о возвращении мигрантов будет зависеть от того, как будут отменяться ограничения. Потому что экономическая заинтересованность мигрантов получить работу в Москве, безусловно, есть. И скорее всего, даже возрастет в силу того, что экономическое положение стран — источников трудовой миграции вряд ли изменилось к лучшему в период пандемии. И теперь весь вопрос в снятии ограничений, — сказал Колганов. — Пока речь идет не столько о дефиците трудовых ресурсов, сколько о дефиците рабочих мест. В той мере, в какой экономика будет восстанавливаться, этот дефицит будет ликвидироваться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным московских властей, численность иностранных граждан в Москве по итогам 2020 года сократилась более чем на 20%.

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