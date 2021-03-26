Приштина, , 16:55 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 25 марта сообщили, что за сутки в результате обследования 4133 образца в крае выявили 836 носителей коронавируса. Ещё 700 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявлено 85 334 случая заражения коронавирусом. 70 587 пациентов уже здоровы. 1813 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 10 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 12 934 человека. Уже два месяца наблюдается медленный, но неуклонный рост числа активных случаев заражения.

Глава Национального института общественного здравоохранения Косово Насер Рамадани 25 февраля 2021 г. заявил, что отсутствие вакцины от COVID-19 может вызвать третью волну эпидемии в крае. Однако февраль уже закончился, а время прибытия вакцины в страну до сих пор точно не закреплено. Ожидается, что первые 100 тыс. доз прибудут до начала июня.

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