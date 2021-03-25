Оренбург, , 12:11 — REGNUM Из бюджета Оренбурга будет выделено 49 млн рублей на погашение долга МКП «Оренбургские пассажирские перевозки». Решение принято 25 марта на внеочередном заседании горсовета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В целом ассигнования на организацию пассажирских перевозок в городе увеличены на 130 млн рублей. Из них 49 млн из них планируется выделить МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» на погашение задолженности, которая должна быть подтверждена в судебном порядке. 80 млн направляются на оплату будущих муниципальных контрактов на осуществление перевозок по регулируемому тарифу во втором полугодии 2021 года.

Стоит отметить, что ранее вопрос выделения 49 млн рублей транспортному предприятию, собственником которого является мэрия, вызывал активные споры в бюджетном комитете горсовета. Против погашения задолженности за счет казны выступил прокурор Оренбурга. Однако большинством депутатских голосов поправка к бюджету принята.

Примечательно, что иск в Арбитражный суд подало МКП «Оренбургские пассажирские перевозки», а ответчиком выступает городская администрация (собственник). В бюджете превзойдёт перенос 49 млн рублей с одной статьи на статью «Судебные задолженности». Между тем, судебного решения по поводу долга транспортного предприятия еще нет.

Депутат Александр Шмарин отметил, что планируется заключение мирового соглашения. Он признает, что выделенные средства на погашение крупной задолженности не спасут муниципальное казённое предприятие. Согласно заключению экспертов-экономистов, необходимы кардинальные изменения в системе пассажирских перевозок и финансировании предприятий пассажирского транспорта.