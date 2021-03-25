Екатеринбург, , 12:12 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 137 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, сутками ранее в области обнаружили 140 носителей коронавируса. Всего в регионе выявлено 81 694 случаев заражения.

По данным на 25 марта 2021 года, за минувшие сутки вирус SARS-CoV-2 зафиксировали у жителей Екатеринбурга (46 человек), Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе намерены к концу марта 2021 года отменить режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.

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