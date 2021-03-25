Санкт-Петербург, , 12:23 — REGNUM Все пункты вакцинации, которые были развёрнуты в Санкт-Петербурге в рамках прививочной кампании от коронавируса, вернутся к штатному режиму работы с 26 марта. Дефицита вакцины «Спутник V» в Северной столице нет, однако отмечается низкая активность горожан в процессе вакцинации, сообщили 25 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Шприц с набранной дозой вакцины «Гам-КОВИД-Вак» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, 24 марта в Петербург поступило 39 200 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), в том числе 26 100 комплектов по 1 дозе в ампуле (ОАО Фармстандарт-Уфа Вита) и 13 100 комплектов по 5 доз во флаконе (ЗАО ЛЕККО). Как уточнили в комздраве, в течение 25 марта вся новая партия препарата будет развезена по пунктам вакцинации, в том числе и тем, что расположены в торговых центрах города.

«Развозку закончат, и все пункты возобновят с завтрашнего дня работу, — пояснили в ведомстве. — У нас нет проблемы с дефицитом вакцины. Проблема с низкой активностью населения в записи на вакцинацию».

Нарастающий итог поступившей в город вакцины составляет 403 242 комплекта. Развезено по поликлиникам — 364 042 комплекта. Остаток на базе — 39 200 комплектов. Остаток в поликлиниках — 27 273 комплекта

«Работают 129 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций. По форме собственности среди этих медицинских организаций — городских 106, федеральных — четыре, частных — 19. Кроме того, работают 18 выездных прививочных бригад — часть из них прививает в десяти мобильных пунктах вакцинации, развернутых в дополнение к 129 основным», — уточнили в комздраве.

Напомним, по данным на 24 марта в Петербурге было вакцинировано 336 769 человек. Из них 250 563 человек полностью закончили цикл вакцинации. Это составляет, соответственно, 6,25% и 4,65% от численности постоянного населения Петербурга.

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