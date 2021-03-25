Москва, , 12:10 — REGNUM Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился к Председателю Правительства Михаилу Мишустину с предложением приостановить на два года применение повышающих коэффициентов за водоотведение для организаций малого и среднего бизнеса в сфере услуг. Речь идет о парикмахерских, салонах красоты, прачечных, организациях общепита и т.д.

«Их деятельность имеет большое значение для поддержки занятости, уровня и качества жизни населения. Сейчас они вынуждены оплачивать тариф с дополнительным коэффициентом, так как приравнены к предприятиям по производству химических продуктов. Сделано это потому, что они применяют в своей работе химические средства», — пояснил секретарь Генсовета партии «Единая Россия».

Он подчеркнул, что предприятия малого и среднего бизнеса понесли серьезные убытки в минувшем году из-за ковидных ограничений и дополнительная финансовая нагрузка для них обременительна.

«Предлагаем приостановить на срок до двух лет применение повышающих коэффициентов для организаций, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции», — отметил Андрей Турчак в своем обращении к Михаилу Мишустину.