Усть-Илимск, Иркутская область, , 12:09 — REGNUM В Усть-Илимске (Иркутская область) исполнено судебное решение о принудительном порядке госпитализации в больницу полуторагодовалого ребенка. Подробности сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

То, что малыш нуждается в стационарном лечении, в ходе планового осмотра выявил педиатр, основываясь на полученных результатах анализа крови. Но когда мать ребенка выразила явное недовольство, врач, опасаясь за здоровье маленького пациента, сообщил о возникшей ситуации в прокуратуру.

Только после ознакомления с решением суда и мерами принудительного характера женщина собрала личные вещи и проследовала с ребенком и судебными приставами в лечебное учреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, но в целом уровень заболеваемости ОРВИ находится ниже эпидемического порога на 27%.