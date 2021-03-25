Казань, , 12:30 — REGNUM В Татарии за сутки коронавирус подтвержден еще у 42 человек. Накануне COVID-19 зарегистрировали у 44 жителей республики. С начала наблюдения, по информации на 25 марта, подтверждено 19 195 случаев инфицирования. Выздоровели всего 15 957 пациентов, за сутки — 48 человек. Всего произошли 407 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, новых смертей за сутки не зарегистрировано, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за минувший день госпитализировали 16 человек, 26 — лечатся на дому. Среди жителей Казани — 15 новых носитель вируса, 11 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM ранее сообщало, распространение коронавируса в России остановится после того, как будет выработан коллективный иммунитет. По оценке главы правительства РФ Михаила Мишустина, сейчас ситуация с пандемией в стране стабилизируется. Он отметил, что пройден самый сложный период, во время которого не остановились экономика и социальная жизнь.

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