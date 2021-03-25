Москва, , 12:09 — REGNUM Сегодня, 25 марта, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, Международного фестиваля детского и молодёжного научно-технического творчества «От винта!», сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что фестиваль собрал талантливую, искренне увлечённую делом молодёжь, стремящуюся воплотить в жизнь оригинальные разработки и замыслы.

«Фестиваль станет ярким и запоминающимся событием проходящего в России Года науки и технологий», — подчеркнул Путин и пожелал участникам успехов во всех начинаниях.

Как сообщает ИА REGNUM, 16-й Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» проходит 25 — 27 марта 2021 года в Краснодаре под эгидой Минпромторга.

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