Приштина, , 17:37 — REGNUM Врач-пульмонолог из клиники пульмонологии при Клиническом университетском центре Косово в Приштине Рукие Мехмети сообщила журналистам албанского новостного агентства Telegrafi, что число случаев заболевания туберкулезом в крае снизилось.

Если в 2000 году число случаев заболевания туберкулезом составляло 1776, то в 2020 году — немногим более 400 случаев. Врачи связывают улучшение ситуации с повышением осведомленности населения о болезни и более аккуратным подходом к лечению.

Отмечается, что в связи с пандемией COVID-19 многие пациенты с туберкулезом проходят лечение на дому. В настоящее время в туберкулезном отделении Центра находятся лишь три пациента.

Мехмети подчеркнула, что туберкулез не знает возраста и может поразить всех — и взрослых, и детей.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД России оценили потери мировой экономики от пандемии коронавируса