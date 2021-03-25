Саратов, , 12:21 — REGNUM В Саратовской области за минувший день скончались шесть пациентов с коронавирусом, также как и накануне. Всего от последствий заражения коронавирусом умер, по информации на 25 марта, 781 человек.

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По данным облминздрава, жертвами заболевания накануне стали вновь трое мужчин и трое женщин. На этот раз коварную инфекцию не смог побороть 24-летний пациент и еще пять жителей в возрасте до 74 лет. Самый молодой из погибших боролся за жизнь 28 суток, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области общее число заболевших COVID-19, по информации на 25 марта, достигло 53 853 человек, за сутки выявлен 161 новый случай заражения. Накануне заболели 159 человек. Выздоровели с начала пандемии 48 522 пациента, или 90,1%, за сутки — 159 человек.

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