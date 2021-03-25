Астрахань, , 12:06 — REGNUM В Астраханской области блогера и бывшего кандидата в губернаторы Григория Галямова исключили из числа членов партии «Единая Россия». Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального отделения.

Комиссии были предоставлены для изучения видеоматериалы, документы, объяснения. Комиссия пришла к выводу, что Галямовым совершены действия, дискредитирующие Партию, нанесен существенный ущерб ее интересам.

Галямов снимал на видео и публиковал в соцсетях инициированные им «проверки» в магазинах и точках общепита, где искал просроченную продукцию. Одна из таких проверок обернулась скандалом: в сельском магазине Лиманского района Галямов разбросал продукты, которые посчитал некачественными. Он также пытался пройти в подсобку магазина, а пожилая сотрудница, пытаясь преградить ему дорогу, потеряла равновесие и упала.

Действия блогера осудили сначала его подписчики, затем — местные СМИ и коллеги. Бывшие однопартийцы назвали его действия «недопустимыми не только для члена партии, но и для гражданина, мужчины». Его хотят привлечь к ответственности за незаконное удержание посетителей магазина, порчу продуктов и хулиганские действия.

По данным портала «Пункт А», 24 марта Галямова доставили в изолятор временного содержания после того, как он решил не возвращаться в суд, отпустивший его за медицинской помощью из-за плохого самочувствия.