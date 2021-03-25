Минск, , 12:08 — REGNUM Промышленный выпуск российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» начался на территории Белоруссии. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба белорусского минздрава в своем телеграм-канале.

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«В Белоруссии на РУП «Белмедпрепараты» начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса», — говорится в сообщении.

Также указывается, что начат розлив первых промышленных серий препарата «Спутник V» из полупродукта российской компании АО «Генериум», которая входит в структуру АО «Фармстандарт», для чего были выполнены все необходимые подготовительные работы.

«Данная вакцина может быть использована для проведения вакцинации населения, начиная с последней декады апреля после получения результатов контроля качества», — приводит пресс-служба слова гендиректора РУП «Белмедпрепараты» Сергея Беляева.

Кроме этого, он уточнил, что ежемесячно планируется выпускать до 500 тыс. доз препарата.

Отметим, по состоянию на 24 марта в Белоруссии было выявлено в общей сложности 313 582 носителя коронавируса.