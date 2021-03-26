Тирана, , 19:33 — REGNUM Суд Тираны признал невиновным 48-летнего Павлина Тетая, швырявшего яйца в здание совета министров.

Павлин

Рупор албанской оппозиции Lapsi сообщает, что прокуратура обвинила Павлина в «нарушении общественного спокойствия», однако в суде сочли, что действия обвиняемого не содержат уголовно наказуемого деяния.

Решение суда было вынесено спустя четыре года после начала следствия. Сразу после происшествия Тетая задержали полицейские и сопроводили в здание полицейского комиссариата. Прокурор рекомендовал присудить Тетая к заключению на срок один месяц и 15 дней, в то время как адвокат Антонета Ляля требовала более легкого наказания.

Зал заседания ЕСПЧ CherryX

Однако судья оказался более благосклонен к обвиняемому, чем адвокат. Решение было вынесено на основе Европейской конвенции по правам человека и конституции Албании. Действия Тетая были расценены как проявление права на свободу выражения.

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