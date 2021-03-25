Москва, , 12:03 — REGNUM Действия Роспотребнадзора позволяют держать распространение коронавируса в России на контроле и действовать на опережение, заявил 25 марта премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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«Институты службы (Роспотребнадзора) каждый день ведут масштабную работу по моделированию и прогнозированию, анализу эпидемиологической обстановки, что позволяет держать её на контроле, действовать на опережение и оперативно принимать решения», — заявил премьер-министр в приветствии участникам расширенного заседания итоговой коллегии Роспотребнадзора.

Мишустин подчеркнул, ситуация с распространением коронавируса в России «постепенно стабилизируется». Вместе с тем окончательно распространение инфекции прекратится только тогда, когда будет выработан коллективный иммунитет, резюмировал премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 9221 случай заражения коронавирусом. Новые случаи заражения выявили во всех регионах России. Больше всего их в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Также в первой пятёрке Нижегородская и Ростовская области. «Аутсайдерами» списка являются Тува и Чукотка. Всего в стране с начала пандемии было зарегистрировано 4 492 692 носителя SARS-CoV-2.

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