Сеул, , 12:04 — REGNUM На американских базах в Южной Корее продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус выявлен у семи военнослужащих, прибывших в Южную Корею в период с 8 по 22 марта. В настоящее время все инфицированные изолированы и находятся на лечении в медицинских учреждениях на базах в Пхёнтхэке и Осане.

Общее число подтверждённых случаев на американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, увеличилось до 807.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 430 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 100 276.

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