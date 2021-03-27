Тирана, , 06:06 — REGNUM Специальный представитель Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослав Лайчак провел телефонную беседу с премьер-министром Косово Альбином Курти.

На своей странице в социальной сети Twitter Курти сообщил, что Лайчак поздравил его с новым постом и выразил надежду на сотрудничество в дальнейшем.

Ранее Лайчак в ходе интервью для Радио свободная Европа (СМИ: ин. агент) заявил, что встреча Курти с президентом Сербии Александром Вучичем произойдет в ближайшие несколько недель. При этом, по словам Лайчака, оба лидеры выразили готовность к диалогу.

Напомним, ранее Курти заявлял, что диалог с Косово не будет числиться среди приоритетов его правления.

В пятницу, 19 марта, Европейский совет продлил мандат Лайчака в качестве посредника в диалоге Белграда и Приштины до августа 2022 года.

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