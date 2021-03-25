Воронеж, , 12:02 — REGNUM В Воронежской области полиция возбудила уголовное дело в отношении пенсионерки после того, как у неё в сарае обнаружили почти пять килограммов высушенной конопли. Женщина объяснила, что использует растение для подкормки скотины. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Полиция пришла к 71-летней жительнице рабочего поселка Елань-Коленовский после того, как получили оперативную информацию, что женщина хранит наркотические средства. В ходе обыска в сарае на полу оперативники обнаружили высушенные части конопли. Позже экспертиза подтвердила, что изъятые растения действительно являются запрещенным наркотическим средством.

«Как пояснила подозреваемая, она использовала наркотик для подкормки молодняка крупного рогатого скота. Со слов женщины волокна конопли способствуют улучшению пищеварения у животных, а также их росту. Пенсионерка указала место, где ею в конце августа прошлого года были собраны части конопли», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Теперь в отношении пожилой женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. С женщины взята подписка о невыезде.