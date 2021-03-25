Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 17 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 марта.

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Жертвами коронавируса стали девять женщин в возрасте от 56 до 86 лет и восемь мужчин в возрасте от 57 до 73 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончались 3 464 человека.

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