Джакарта, 25 марта 2021, 12:02 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо подписал постановление правительства о запрете на покупку и продажу человеческих органов, сообщает CNN Indonesia.
«Торговля органами и / или тканями запрещена под любым предлогом», — говорится в постановлении правительства Индонезии.
Согласно этому постановлению, медицинские учреждения должны поддерживать доступность донорских органов, содействовать составлению медицинских завещаний.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что пандемия истощила умы всей нации.
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