История вопроса

Новости, статьи, интервью о политических процессах в стране. Индонезия — президентская республика. С 2014 года страну возглавляет Джоко Видодо, успевший побывать губернатором Джакарты и состоящий в «Демократической партии борьбы».



Основным законом страны является Конституция, принятая в 1945 году. Главой исполнительной ветви власти в Индонезии является президент, который избирается на пять лет всеобщим тайным голосованием и не может занимать свой пост более двух сроков подряд.



Законодательную ветвь власти обеспечивает Народный консультативный конгресс, а высшую судебную власть — Верховный суд.

