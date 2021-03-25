Грозный, , 12:00 — REGNUM В Чечне с начала массовой вакцинации против COVID-19 привиты уже 28 102 жителя республики. Из них более 7% — лица старшего поколения. В регионе создан запас вакцины от коронавируса, на днях поступило еще 1800 доз препарата. Об этом 25 марта сообщил минздрав региона на официальной странице в Instagram.

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В ведомстве отметили, что граждане, привитые от коронавируса всего только первым компонентом вакцины, переносят COVID-19 в случае заражения в период перед второй прививкой, гораздо легче остальных.

К настоящему времени в Чечне число носителей коронавируса достигло 11 588 человек. Регион входит в пятерку субъектов РФ с наименьшим показателем численности заразившихся.