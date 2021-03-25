Москва, 25 марта 2021, 11:59 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации, Герой России, генерал армии, наставник конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», Сергей Шойгу провел встречу с победителем конкурса «Лидеры России 2020», первым заместителем директора — исполнительным директором ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы», ГК «Ростех») Виктором Калининым.
На встрече Виктор Калинин рассказал Сергею Шойгу о своем опыте участия в конкурсе «Лидеры России» и о том, какие ставит перед собой цели профессионального и карьерного роста на перспективу. Также он поделился информацией о разработке проекта цифровой экосистемы производства вооружения и военной техники «Цифровой паспорт изделий вооружения и военной техники (цифровой двойник)», его основных целях и задачах.
Работая в должности первого заместителя директора — исполнительного директора ЗАО «Специальное конструкторское бюро», Виктор Калинин организовал эффективное взаимодействие с органами военного управления по вопросам выполнения государственного оборонного заказа и принимает активное участие в рабочих встречах с представителями Министерства обороны России по вопросам заключения и исполнения государственных контрактов на поставку и ремонт вооружения и военной техники, поэтому в дальнейшем он также намерен развивать свой управленческий опыт для решения актуальных государственных задач, чтобы применить свои знания в интересах развития отрасли.