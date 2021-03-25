Москва, , 11:59 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации, Герой России, генерал армии, наставник конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», Сергей Шойгу провел встречу с победителем конкурса «Лидеры России 2020», первым заместителем директора — исполнительным директором ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы», ГК «Ростех») Виктором Калининым.

На встрече Виктор Калинин рассказал Сергею Шойгу о своем опыте участия в конкурсе «Лидеры России» и о том, какие ставит перед собой цели профессионального и карьерного роста на перспективу. Также он поделился информацией о разработке проекта цифровой экосистемы производства вооружения и военной техники «Цифровой паспорт изделий вооружения и военной техники (цифровой двойник)», его основных целях и задачах.

«Уверен, что работа по плану развития, утвержденному Сергеем Кужугетовичем, позитивно отразится не только на моем профессиональном развитии. Тем более, в результате сегодняшней встречи, первые шаги нашего дальнейшего взаимодействия уже намечены. Конкурс «Лидеры России» позволил мне взглянуть на себя с другой стороны и дал базу для дальнейшего развития. Главное для меня — это никогда не останавливаться и всегда двигаться вперед, а благодаря общению с другими победителями конкурса, у меня сформировалось четкое понимание, в каком направлении это необходимо делать», — отметил Виктор Калинин.

Работая в должности первого заместителя директора — исполнительного директора ЗАО «Специальное конструкторское бюро», Виктор Калинин организовал эффективное взаимодействие с органами военного управления по вопросам выполнения государственного оборонного заказа и принимает активное участие в рабочих встречах с представителями Министерства обороны России по вопросам заключения и исполнения государственных контрактов на поставку и ремонт вооружения и военной техники, поэтому в дальнейшем он также намерен развивать свой управленческий опыт для решения актуальных государственных задач, чтобы применить свои знания в интересах развития отрасли.