Приштина, , 16:59 — REGNUM В Албании 25 марта в результате обследования 2794 человек выявили 472 новых случая заражения коронавирусом. Еще 567 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 122 767 случаев заражения коронавирусом. 87 760 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2184 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 13 человек в возрасте от 67 до 78 лет — за последние сутки. В стране продолжает действовать комендантский час (с 20:00 до 05:00). При этом наблюдается острая нехватка вакцин от COVID-19.

Читайте также: В Албании за сутки выявили 457 носителей коронавируса

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 32 823. На стационарном лечении находятся 340 пациентов, из них восемь подключены к аппаратам ИВЛ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании ожидают начала массовой вакцинации китайскими вакцинами