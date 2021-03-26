Тирана, , 19:34 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 24 марта поздравил своего нового косовского коллегу Альбина Курти с приходом на пост премьер-министра.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик выразил надежду на то, что Курти и его правительственный кабинет успешно справятся со всеми вызовами, с которыми сталкивается Косово.

Также Рама пригласил Курти нанести в Албанию в любое удобное время. Глава правительства Албании выразил убежденность в том, что две республики обладают возможностями и потенциалом для реализации многих смелых проектов в различных секторах, в том числе в сфере борьбы с COVID-19.

По словам Рамы, это будет способствовать дальнейшей интеграции албанцев.

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