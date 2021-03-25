Кишинёв, , 12:11 — REGNUM Кандидат на пост премьер-министра Молдавии Игорь Гросу, выдвинутый президентом республики Майей Санду, на голосовании в парламенте 25 марта не получил ни одного голоса в свою поддержку. Об этом сообщил председатель «Партии социалистов» Игорь Додон в своём телеграм-канале.

Лидер «социалистов» отметил, что депутаты даже не захотели слушать программу, которую подготовил Гросу для выступления в парламенте.

«Всё это происходит по вине президента Майи Санду, которая из-за своего высокомерия не хочет сесть за стол переговоров и найти выход из тяжелого политического и конституционного кризиса», — написал Додон.

Он предположил, что теперь Санду попытается добиться роспуска парламента.

Стоит отметить, что, согласно конституции Молдавии, президент должен выдвигать кандидата на пост премьер-министра, назначенного большинством. Санду дважды выдвигала своего кандидата — Наталью Гаврилицу, и оба раза в парламенте голосовали против. После второго отказа депутатов принять кандидата в премьер-министры президент в Молдавии имеет право распустить парламент и объявить досрочные выборы, но «социалисты» обратились в КС, и он признал второе выдвижение Гаврилицы неконституционным. В ответ на это Санду выдвинула в премьер-министры Гросу.

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