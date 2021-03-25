Тирана, , 22:34 — REGNUM Министр здравоохранения Албании Огерта Манастирлиу 24 марта сообщила о предстоящей массовой вакцинации населения. Заявление было сделано в ходе посещения объекта по проведению вакцинации медицинского персонала.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, ожидается, что уже на следующей неделе в страну прибудут китайские вакцины от коронавируса производства компании Sinopharma. 24 марта Албания заключила соглашение с Турцией о транспортировке вакцин.

Также присутствовавший на объекте вакцинации премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что в первую очередь вакцинацию будут проходить пожилые люди.

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