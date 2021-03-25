Самара, , 11:59 — REGNUM Баллон с газом взорвался на балконе квартиры многоэтажного дома в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, утром 25 марта спасатели получили информацию о том, что в Куйбышевском районе на балконе одной из квартир в 17-этажном доме, расположенном по ул. Осетинской, 2 произошел взрыв баллона с газом.

Отмечается, что баллон разгерметизировался без последующего возгорания. К счастью никто не погиб и не пострадал. Эвакуация жильцов не потребовалась.

«Несущие конструкции жилого дома не пострадали, повреждено остекление квартиры на площади 18 квадратных метров», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области из-за взрыва газового баллона обрушился жилой дом.