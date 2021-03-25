Апатиты, Мурманская область, , 11:56 — REGNUM Телеведущий Андрей Малахов отказался от прописки в Москве в пользу города Апатиты (Мурманская область). Об этом он сообщил 25 марта в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CM1LNx4nP2b/

«Время возвращаться в родной город! Пусть пока на бумаге. С 23 марта я официально прописан в г. Апатиты», ­­ — поделился с подписчиками телеведущий. Малахов объяснил смену прописки тем, что нужно «поддержать родной город налогами и личным участием».

Ранее стало известно, что Андрей Малахов помирился с продюсером Яной Рудковской после конфликта, произошедшего из-за публикации в журнале StarHit о «психическом расстройстве» сына Рудковской — Гном Гномыче (настоящее имя — Александр Плющенко). До 2019 года Малахов являлся главным редактором StarHit, который издаёт его жена Наталья Шкулева.

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