Москва, , 11:54 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 1787 носителей коронавируса, сообщили 25 марта в оперативном штабе столицы.

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Госпитализация потребовалась, как отметили в штабе, 769 пациентам, умерли 49 человек. Выздоровели и были выписаны 1722 человека.

Всего в Москве число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 1 миллион 17 тысяч. В штабе призывают москвичей с симптомами ОРВИ оставаться дома и вызвать врача.