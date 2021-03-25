Москва, , 11:59 — REGNUM Все британские спутники OneWeb, запущенные 25 марта на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный», достигли расчётных орбит. Сообщение об этом опубликовано в микроблоге Роскосмоса в Twitter.

«Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» и выведены на целевые орбиты», — говорится в сообщении.

Аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом. Связь при этом идёт через спутник, напомнили в госкорпорации. Теперь на низкой орбите находятся 146 таких аппаратов, всего их должно быть около 650.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с британскими спутниками успешно состоялся 25 марта в 05:47 мск на космодроме в Амурской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Первые восемь спутников OneWeb вышли на орбиту после запуска с Восточного