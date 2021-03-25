Ярославль, 25 марта, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Численность населения Ярославской области уменьшилась за 2020 год на 11 тысяч человек. Об этом сообщает Ярославльстат.

Темур Абдуллаев Ярославль

На 1 января 2021 года число жителей региона составило 1 миллион 241,4 тысячи человек.

«Причиной сокращения числа жителей региона остается их естественная убыль, которая, по предварительным данным, в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 3587 человек и составила 10,8 тыс человек — на столько в области число умерших превысило число родившихся. Рост естественной убыли обусловлен снижением на 5,3 процента числа родившихся и ростом на 16,3 процента количества умерших», — сообщили в Ярославльстате.

Динамика миграции также была отрицательной. В 2020 году число выехавших за пределы области превысило число въехавших на 964 человека.