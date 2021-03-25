Киев, 25 марта 2021, 12:02 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и генеральной прокуратуры проводят обыск в офисе общественной организации «Украинский выбор». Об этом сообщил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин 25 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Парламентарий отметил, что данную организацию связывают с председателем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
По его словам, санкцию на обыск попросил не рядовой прокурор, а заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.
Напомним, ранее Кузьмин выразил мнение, что от персональных санкций и других проявлений борьбы украинской власти с оппозицией выиграли структуры, подконтрольные бизнесмену Игорю Коломойскому.
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