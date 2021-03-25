Киев, , 12:02 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и генеральной прокуратуры проводят обыск в офисе общественной организации «Украинский выбор». Об этом сообщил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин 25 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

Парламентарий отметил, что данную организацию связывают с председателем партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Набор обвинений стандартный: Путин, страна-агрессор, сепаратизм, государственная измена», — рассказал Кузьмин.

По его словам, санкцию на обыск попросил не рядовой прокурор, а заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

«Как видите, развязав репрессии, власть пытается запугать всех инакомыслящих и выдавить из страны Медведчука», — подытожил парламентарий.

Напомним, ранее Кузьмин выразил мнение, что от персональных санкций и других проявлений борьбы украинской власти с оппозицией выиграли структуры, подконтрольные бизнесмену Игорю Коломойскому.

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