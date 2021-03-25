Красноярск, , 11:51 — REGNUM В Красноярском крае выросло число жертв коронавирусной инфекции. За последние сутки в регионе скончались 13 человек с диагнозом COVID-19, сообщили ИА REGNUM 25 марта в краевом оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае умерли 3095 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 марта в регионе подтверждено 66 038 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 61 120 человек.

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