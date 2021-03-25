Москва, , 11:55 — REGNUM Австрия выдала России бывшего директора департамента управления имуществом Министерства культуры РФ Бориса Мазо, который обвиняется в хищении более 900 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию Эрмитажа. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба российской Генпрокуратуры.

«По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова с федеральным министерством юстиции Австрийской Республики организовано тесное взаимодействие с целью положительного разрешения вопроса о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Бориса Мазо», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что экс-директор департамента управления имуществом Минкультуры РФ обвиняется в мошенничестве.

«Сегодня в сопровождении спецконвоя Борис Мазо будет доставлен в Москву», — добавляется в сообщении.

Отметим, Борис Мазо является фигурантом сразу двух громких дел о масштабных хищениях в российском Минкультуры. По первому, так называемому «делу реставраторов», ему удалось избежать наказания, и он был отпущен на свободу после оглашения приговора. При этом на момент, когда Мазо стал фигурантом дела о хищении 450 миллионов рублей из бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа, он покинул Россию и позднее суд заочно арестовал бывшего чиновника Минкультуры РФ.