Москва, , 11:50 — REGNUM Распространение коронавируса в России остановится после того, как будет выработан коллективный иммунитет. Об этом 25 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам расширенной коллегии Роспотребнадзора. Запись опубликована на сайте правительства России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

По оценке главы правительства, сейчас ситуация с пандемией в стране стабилизируется. Мишустин отметил, что пройден самый сложный период, во время которого не остановились экономика и социальная жизнь.

Читайте также: Мишустин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

«Окончательно распространение инфекции прекратится только тогда, когда будет выработан коллективный иммунитет. Так считают профессионалы», — заявил он.

Мишустин напомнил, что в России проводится массовая вакцинация, для проведения которой учёные разработали три вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин находится с визитом в Греции.